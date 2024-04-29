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لبنان

باسيل بحث وسفير سلطنة عمان في التطورات والعلاقات الثنائية

Lebanon 24
29-04-2024 | 07:46
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‏استقبل النائب جبران باسيل في دارته، سفير سلطنة عمان في بيروت الدكتور أحمد بن محمد السعيدي بحضور النائب غسان عطالله ومسؤول العلاقات الخارجية طارق صادق.
 
وخلال اللقاء، تم البحث في التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات اللبنانية العمانية وسبل تعزيزها.
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