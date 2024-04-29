دوريّات وملاحقة للدراجات النارية.. هذا ما حصل في دير عمار

نفذت عناصر من أمن الدولة بالتعاون مع بلدية دير عمار دوريات داخل البلدة، تخللها ملاحقة للدراجات النارية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وعلم أنه تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية التي تصدر أصواتاً مزعجة.

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