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لبنان

دوريّات وملاحقة للدراجات النارية.. هذا ما حصل في دير عمار

Lebanon 24
29-04-2024 | 07:53
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نفذت عناصر من أمن الدولة بالتعاون مع بلدية دير عمار دوريات داخل البلدة، تخللها ملاحقة للدراجات النارية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وعلم أنه تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية التي تصدر أصواتاً مزعجة.
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دير عمار

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