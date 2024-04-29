فرعية اللجان تابعت مناقشة اقتراح التغطية الصحية الشاملة

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي لانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.وقال عبد الله بعد الجلسة: "تابعنا اليوم مناقشة اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الالزامي، وكان على جدول الاعمال كيفية ادارة هذا النظام. والنقاش اليوم كان متشعبا، وركزنا على الا ينوب هذا النظام عن دور وزارة الصحة في رسم السياسات الصحية في الاطار العام، وحصر عمل هذا النظام لتأمين الحد الادنى من الطب الوقائي للشعب اللبناني من الاستشفاء الجيد، بمستوى عال لشريحة اللبنانيين الذين لا يملكون اي تغطية صحية، وصولا بالمستقبل الى نظام صحي اشمل".اضاف: "أعتقد اننا وصلنا اليوم الى مكان قريب جدا في وجهات النظر، وهناك اجماع وطني على هذا الملف الذي يمس كل الناس، فالشعب اللبناني يئن تحت عبء الاستشفاء:.