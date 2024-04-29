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لبنان

بري استقبل العلامة الخطيب ونقيب المحامين ومحافظ جبل لبنان

Lebanon 24
29-04-2024 | 08:03
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري.

 
والتقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي.
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