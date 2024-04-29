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لبنان

"الحزب" يعلن عن عملية جديدة.. هذا ما استهدفه قبل قليل

Lebanon 24
29-04-2024 | 08:31
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أعلن "حزب الله" في بيان، عصر اليوم الاثنين، أنه استهدف تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم.

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف ‏المدفعية"، مشيرا الى انه حقق إصابة مباشرة.‏
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