"الحزب" يعلن عن عملية جديدة.. هذا ما استهدفه قبل قليل

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أعلن "حزب الله" في بيان، عصر اليوم الاثنين، أنه استهدف تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف ‏المدفعية"، مشيرا الى انه حقق إصابة مباشرة.‏