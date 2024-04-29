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لبنان

الرقم كبير جداً.. عاملان في محطة محروقات يسرقان "الغلة" فكم بلغت؟

Lebanon 24
29-04-2024 | 08:38
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تعرضت محطة خطيب وشحادة للمحروقات، في بلدة مزبود للسرقة، اذا اقدم عاملان يعملان فيها خلال الفترة الليلية، على جمع الغلة وسرقتها فجر اليوم، وفرا الى جهة مجهولة.

 وقدر المبلغ المسروق بنحو 2500 دولار اميركي، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية بالحادثة التي باشرت تحرياتها لملاحقة الفاعلين. (الوكالة الوطنية)
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