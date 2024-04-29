وزارة الصحة تقفل عيادتي تجميل في صور.. لهذا السبب!

بناء على قرار وزير الصحة العامة، وبعد الكشف الميداني التي قام به مراقبو وزارة الصحة العامة، و بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبمؤزارة من مكتب امن الدولة صور تم إقفال عيادتي تجميل في منطقتيّ الشهابية والحوش، بسبب قيامهما بأعمال طبية مخالفة للقانون دون حيازة الترخيص القانوني الملزم من قبل وزارة الصحة العامة. (الوكالة الوطنية)

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