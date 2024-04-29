حاول الفرار من كمين أمني.. هذا ما حصل معه في حي الشراونة



أوقفت دورية من مخابرات الجيش المطلوب "م. ج" بعد إصابته بطلق ناري أثناء محاولته الفرار من كمين أمني داخل حي الشراونة في بعلبك، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وتم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وسط حراسة مشددة.

Advertisement