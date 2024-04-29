بعد وصول المنخفض.. تحذير للسائقين

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط أمطار خفيفة، مما يسبب انزلاقات وصدامات مرورية.

يُذكر أن لبنان يقع تحت تأثير منخفض جوي ستتساقط خلاله الأمطار حتى يوم الأربعاء.