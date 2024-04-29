لبنان يشارك في معرض "إيران إكسبو 2024" في طهران

شارك لبنان في العاصمة الايرانية طهران، في معرض وحدث تجاري أقيم تحت مسمى "إيران إكسبو" (IranExpo 2024)، في حضور رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي والمسؤولين الكبار من 24 دولة.

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ويقام المعرض على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع، يشارك فيه أكثر من 2000 تاجر من 90 دولة حول العالم، بما في ذلك لبنان، وأكثر من 800 شركة إيرانية موثوقة.



يشمل المعرض 7 فئات: الصناعات الغذائية والزراعية والسمكية والصناعة والسياحة والسجاد والصناعات اليدوية، والأدوية والمعدات الطبية، والمنتجات الكيماوية والتجميلية والصحية وصناعة البناء والبتروكيماويات.