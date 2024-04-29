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لبنان

أمطار طوفانية وبرد.. تحذير عاجل من المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان تابعوا التفاصيل!

Lebanon 24
29-04-2024 | 09:45
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حذر المتخصص بالأحوال الجويّة الاب ايلي خنيصر من منخفض جوي يضرب لبنان.
 
 
وقال في تقريره بشأن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة: "يرجى الانتباه: منخفض مداري يتجه من شمال البحر الاحمر شمالاً ويضرب لبنان ويتوزع بين السلسلة الشرقية والغربية والبقاع كدرجة اولى، والساحلَي السوري واللبناني والمناطق الشمالية حيث ستكون الامطار غزيرة، والجنوبية - كدرجة ثانية".
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وأضاف: "أمطار طوفانية ستسبب السيول والفيضانات في بعض المناطق، وخطر من جريان السيول في البقاع الشمالي الشرقي. امطار طوفانية مصحوبة بالبرَد ستضرب لبنان حتى يوم الاربعاء مساء وصواعق بنسبة 98%. منخفض مداري معتدل الحرارة ينحسر الخميس صباحاً، ولن يكون الأخير".
 
وتابع: "يُحدق الخطر بـقطر وابو ظبي ودبي والعين وراس الخيمة والبحرين والكويت والدمّام بين الاربعاء والخميس(سيول جارفة وحجارة بردية بين الرياض والدمّام وبين العين ودبي)، فيضانات وغرق طرقات وصواعق نحو 100%".
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