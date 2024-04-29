أمطار طوفانية وبرد.. تحذير عاجل من المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان تابعوا التفاصيل!

حذر المتخصص بالأحوال الجويّة الاب ايلي خنيصر من منخفض جوي يضرب لبنان.

وقال في تقريره بشأن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة: "يرجى الانتباه: منخفض مداري يتجه من شمال البحر الاحمر شمالاً ويضرب لبنان ويتوزع بين السلسلة الشرقية والغربية والبقاع كدرجة اولى، والساحلَي السوري واللبناني والمناطق الشمالية حيث ستكون الامطار غزيرة، والجنوبية - كدرجة ثانية".

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وأضاف: "أمطار طوفانية ستسبب السيول والفيضانات في بعض المناطق، وخطر من جريان السيول في البقاع الشمالي الشرقي. امطار طوفانية مصحوبة بالبرَد ستضرب لبنان حتى يوم الاربعاء مساء وصواعق بنسبة 98%. منخفض مداري معتدل الحرارة ينحسر الخميس صباحاً، ولن يكون الأخير".

وتابع: "يُحدق الخطر بـقطر وابو ظبي ودبي والعين وراس الخيمة والبحرين والكويت والدمّام بين الاربعاء والخميس(سيول جارفة وحجارة بردية بين الرياض والدمّام وبين العين ودبي)، فيضانات وغرق طرقات وصواعق نحو 100%".