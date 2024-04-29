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لبنان

العثور على جثة شاب على شاطئ الرملة البيضاء.. هذا ما كشف عنه

Lebanon 24
29-04-2024 | 09:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بالعثور على جثة شاب على شاطئ الرملة البيضاء.


وتبيّن انها تعود لشخص قد أقدم على الإنتحار من مكان قريب الى صخرة الروشة.
 
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جثة

الرملة البيضاء

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