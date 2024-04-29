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لبنان

إنجاز كبير لمخرجة لبنانية شهيرة.. مهرجان كان السينمائي يختارها لهذه المهمة!

Lebanon 24
29-04-2024 | 10:16
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أعلن اليوم مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة اللبنانية وكاتبة السيناريو نادين لبكي، لتكون عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الـ "77" والتي ستقام ما بين 14 و25 أيار المقبل.
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وشاركت نادين في المهرجان بفيلمها الطويل الأول "سكر بنات" عام 2007 ضمن مسابقة أسبوع المخرجين، ومن ثم شاركت بفيلم "هلا وين" 2011 ضمن مسابقة "نظرة ما"، كما شاركت بفيلمها الأخير "كفرناحوم" ضمن المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم، ورُشح لجائزة الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

كما شاركت كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية إلى جانب مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ، التي ستترأس لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام، وبذلك ستكون أول مخرجة أميركية تتولى هذا الدور.
وستنضم اللجنة التحكيمية كلا من كاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان، والممثلة الأميركية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة وكاتبة السيناريو الإسبانية ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي. (العربية)

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