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لبنان

"ما بيروح الا الآدمي".. وزير الطاقة نعى الإعلامية ريتا شاهين

Lebanon 24
29-04-2024 | 10:29
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نعى وزير الطاقة والمياه وليد فياض الإعلامية ريتا شاهين، وقال: "فقدنا اليوم في وزارة الطاقة والمياه مع غياب الإعلامية ريتا شاهين، رفيقة وصديقة وأختا خلوقة دمثة الأخلاق. كما فقد الجسم الإعلامي شخصا متفانيا محبا لعمله ومتقنا له".
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أضاف: "كانت ريتا سندا لكل موظف في وزارة الطاقة والمياه ومستقبلا بشوشا لكل مواطن وصاحب شكوى، تنشر الايجابية في أروقة الوزارة وتخفف عن الجميع ضغوط العمل عبر ابتسامتها ومواساتها".

وتابع: "أما على الصعيد المهني فرافقتنا ريتا في كل النشاطات والمؤتمرات المحلية والدولية، تحضيرا ومواكبة ونشرا للأخبار ومتابعة لأدق التفاصيل، ولم تتغيب يوما عن مناسبة أكانت ضمن الدوام أم خارجه، معنا ومع الوزراء الخمسة الذين رافقتهم طيلة خمسة عشر عاماً من وجودها في وزارة الطاقة كمستشارة إعلامية".

وختم: "لك يا ريتا نقول ما بيروح الا الآدمي، ولأهلك ولإبنك جان پول ولإبنتك شيمان ومحبينك نطلب الصبر والسلوان: المسيح قام".
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