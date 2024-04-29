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لبنان

حمية غادر الى الدومينكان

Lebanon 24
29-04-2024 | 09:45
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 غادر  وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية إلى جمهورية الدومينكان، لحضور الاجتماع الذي تعقده المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لتعزيز الاستفادة من قدرات قطاع الطيران ، وذلك حرصاً على استمرار التزام لبنان بالمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة العامة والملاحة الجوية في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، على أن يعقد لقاءات مع الأمين العام للمنظمة خوان كارلوس سالازار ورئيسها سالفاتور ساشيتانو والعديد من نظرائه المشاركين من الدول الأعضاء فيها.
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