حمية غادر الى الدومينكان

غادر وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية إلى جمهورية الدومينكان، لحضور الاجتماع الذي تعقده المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لتعزيز الاستفادة من قدرات قطاع الطيران ، وذلك حرصاً على استمرار التزام لبنان بالمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة العامة والملاحة الجوية في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، على أن يعقد لقاءات مع الأمين العام للمنظمة خوان كارلوس سالازار ورئيسها سالفاتور ساشيتانو والعديد من نظرائه المشاركين من الدول الأعضاء فيها.

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