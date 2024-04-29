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لبنان

ميقاتي التقى وفداً من "الجمهورية القوية": لبنان بلد عبور وليس أبداً بلد لجوء

Lebanon 24
29-04-2024 | 10:36
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، وفدا من كتلة "الجمهورية القوية" بعد ظهر اليوم في السرايا.
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ضم الوفد النواب السادة: ستريدا جعجع، الياس الخوري، نزيه متى، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، فادي كرم، غياث يزبك وغادة ايوب، كما شارك النائب السابق جوزيف اسحاق.
 
بعد الزيارة، وزع مكتب النائب ستريدا جعجع بيانا جاء فيه: "بحث الوفد مع رئيس الحكومة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، حيث اكد للرئيس ميقاتي ان لبنان بلد عبور وليس ابداً بلد لجوء، كما ان البلديات في المناطق التي ينشط فيها نواب التكتل تقوم بواجباتها في تنظيم هذا الوجود الا ان هذا الامر لوحده غير كاف ابداً وعلى القوى الأمنية والأمن العام القيام بدوره الأساسي والمركزي في هذه المسألة.
لذلك تمنى الوفد على دولة الرئيس ميقاتي، إعطاء تعليماته الواضحة لوزراء الداخلية والدفاع، لكي يتولى كل منهما ضمن صلاحيته متابعة المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والجيش تطبيق القانون على كل اجنبي موجود بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية".
 
 
 
 
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