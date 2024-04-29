لجنة التربية عرضت لآليات الامتحانات الرسمية





وقال مراد بعد الجلسة: "عقدت لجنة التربية جلستها اليوم، وجرى الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية والاليات المعتمدة وما يتم تداوله في وسائل الاعلام".

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اضاف: "بعد المناقشات التربوية المعمقة والاستماع الى كل الملاحظات والافكار، دعت اللجنة بالاجماع الى اخراج النقاشات الدائرة في الاعلام حول مقاربة الامتحانات الرسمية من الاطار السياسي الضيق وتأثيراته السلبية على التربية والمحافظة على طابعها التربوي الذي يهم كل طلبة لبنان التربويين وليس فقط منطقة محددة بالذات". عقدت لجنة التربية والتعليم العالي جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والنواب الاعضاء والمدير العام للتربية عماد الاشقر.وقال مراد بعد الجلسة: "عقدت لجنة التربية جلستها اليوم، وجرى الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية والاليات المعتمدة وما يتم تداوله في وسائل الاعلام".اضاف: "بعد المناقشات التربوية المعمقة والاستماع الى كل الملاحظات والافكار، دعت اللجنة بالاجماع الى اخراج النقاشات الدائرة في الاعلام حول مقاربة الامتحانات الرسمية من الاطار السياسي الضيق وتأثيراته السلبية على التربية والمحافظة على طابعها التربوي الذي يهم كل طلبة لبنان التربويين وليس فقط منطقة محددة بالذات".

وأكد أن "الواقع التربوي لهذا العام، هو استثنائي بسبب العدوان الصهيوني الاثم على الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك ومناطق اخرى وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الاستاذ والطالب".



وخلصت اللجنة الى توصيات نضعها بتصرف وزير التربية، وهو صاحب القرار النهائي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي: اجراء امتحانات موحدة على كل الاراضي اللبنانية انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنها في مقدمة الدستور، ومراعاة الوضع الامني والعسكري الخطر في الجنوب وانعكاساته النفسية والاجتماعية على افراد الطلبة في الجنوب والبقاع، والاخذ بالاعتبار المدارس والثانويات والمعاهد المتعلقة بقرار من وزير التربية على خطوط المواجهة والتي اعتمدت التعليم عن بعد المتعثر في الظروف الصعبة، واعتماد المواد الاختيارية او العودة تدريجيا عنها بما يحافظ على مستوى الشهادة والتربية في لبنان ويراعي الظرف الاستثنائي للواقع التربوي منذ العام 2019، وإلغاء الامتحانات الموحدة للصف التاسع لصعوبة تنفيذها لوجستيا".



بدوره، قال وزير التربية: "عرضت الوزارة بعض الافكار وتمت مناقشتها، واستمعنا الى الاراء والتوصيات التي صدرت عن اللجنة، وأعد بأننا سنأخذ كل هذه المداولات والتوصيات بالاعتبار وسنستكمل جولة المشاورات مع جميع اركان العائلة التربوية وسيكون لوزارة التربية موقف يحسم كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية". ودعا الى "الخروج من هذا النقاش في الاعلام والسياسة".