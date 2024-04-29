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لبنان

"التقدمي يستنكر "العراضات المسلّحة": الهمّ الأساس هو الوحدة الوطنية

Lebanon 24
29-04-2024 | 08:15
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أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، إلى أنه :"في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والضرورة القصوى لاحتضان ودعم المؤسسات الرسمية الأمنية والعسكرية، والتلاقي حول منطق الدولة التي تحمي الجميع، وإزاء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، فإنه من المرفوض والمستنكر بأي حال من الأحوال انفلات استعراضات والعراضات مسلحة أو غير مسلّحة كما حصل في منطقة الشمال أو في غيرها، ويجب أن يبقى الهمّ الأساس هو الوحدة الوطنية والتكاتف والسلم الأهلي".
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