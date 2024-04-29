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لبنان

انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحافة اللبنانية

Lebanon 24
29-04-2024 | 08:10
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عقدت الجمعية العمومية العامة لنقابة الصحافة قبل ظهر اليوم، جلستها المخصصة لانتخاب اعضاء مجلس نقابة جديد. وبعد تلاوة النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات استناداً للنظام الداخلي للنقابة تم انتخاب السادة: 
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عوني الكعكي، جورج سولاج، بسام عفيفي، الهام فريحة، ياسر عكاوي، فيليب ابي عقل، محمد نمر، حنا أيوب، د. طلال حاطوم، اسعد مارون، مرسال نديم، ندين صموئيل، عبدو شختورة، علي دياب، فؤاد الحركة، ثائر عباس، جاد حيدر ووسيم الحلبي.

وعلى أثر انتخابات الجمعية العامة، انتقل اعضاء المجلس الجديد الى القاعة الثانية المخصصة لاجتماعات مجالس النقابة. حيث تم  انتخاب هيئة مكتب المجلس على الشكل الآتي :
عوني الكعكي : نقيباً ، جورج سولاج  (نائباً للنقيب)، طلال حاطوم  (امينا للسر)، اسعد مارون  (امينا للمال).

وعين مكتب المجلس مستشارين للنقابة هما: جورج طرابلسي وعبد الناصر شرارة.
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