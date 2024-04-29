الرابطة المارونية: هذه المظاهر مدانة ومرفوضة بكل المعايير

شجبت الرابطة المارونية "المظاهر المسلحة في بلدة ببنين العكارية، أثناء تشييع عنصرين من الجماعة الاسلامية اللذين سقطا بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي".

واعتبرت في بيان ان "هذه المظاهر مدانة ومرفوضة بكل المعايير لأنها تشكل تعديا صارخا على سيادة الدولة وقوانينها المرعية، وخطرا محققا على الأمن والاستقرار، لا في عكار والشمال فحسب، بل في لبنان باسره، وتعيد إلى الاذهان صورة الفوضى التي أدت الى حروب داخلية بسبب تفلت السلاح الفلسطيني، وتكريس منطق الدولة داخل الدولة".

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واضافت: "من هنا يترتب على الدولة، خصوصا أجهزتها القضائية والعسكرية والامنية، أن تضطلع بمسؤولياتها وملاحقة العناصر المسلحة التي ظهرت اثناء التشييع في ببنين واحالتهم أمام القضاء لمحاكمتهم والاقتصاص منهم بحسب القوانين"، طالبة من "القوى السياسية والفاعليات الوطنية والروحية والسياسية الادانة الشديدة لما حصل، وتأكيد التزامها بما تمليه القوانين المرعية وقواعد العمل الوطني".