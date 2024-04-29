بالتفاصيل.. هذا موعد مراسم جناز ودفن الزميلة ريتا شاهين

يحتفل بمراسم دفن وصلاة الجناز لراحة نفس الزميلة ريتا شاهين، عند الساعة الخامسة من عصر بعد غدٍ الاربعاء، في كنيسة مار ضومط الرعائية – تولا البترون.



وتقبل التعازي غداً الثلاثاء، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء، والاربعاء قبل الدفن وبعده، من الحادية عشرة حتى السابعة مساء، في صالة رعية مار ضومط – تولا، ويوم الخميس من الثالثة حتى السابعة مساء في الصالون رعية مار اسطفان – البترون.

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