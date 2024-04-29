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لبنان

بالتفاصيل.. هذا موعد مراسم جناز ودفن الزميلة ريتا شاهين

Lebanon 24
29-04-2024 | 11:45
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يحتفل بمراسم دفن وصلاة الجناز لراحة نفس الزميلة ريتا شاهين، عند الساعة الخامسة من عصر بعد غدٍ الاربعاء، في كنيسة مار ضومط الرعائية – تولا البترون.

وتقبل التعازي غداً الثلاثاء، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء، والاربعاء قبل الدفن وبعده، من الحادية عشرة حتى السابعة مساء، في صالة رعية مار ضومط – تولا، ويوم الخميس من الثالثة حتى السابعة مساء في الصالون رعية مار اسطفان – البترون.
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لبنان

تعازي ووفيات

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