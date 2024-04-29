ميقاتي التقى سفير فرنسا وبحث معه نتائج زيارة سيجورنيه إلى لبنان

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، عصر اليوم، وبحث معه في نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى لبنان أمس والافكار الفرنسية الجديدة بشأن الوضع في جنوب لبنان.

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