آخر مستجدات وضع الجنوب.. غاراتٌ تطالُ هذه البلدات!

نفذ الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، سلسلة من الإعتداءات طالت مناطق عدّة في جنوب لبنان.



وفي التفاصيل، فقد شنّت طائرات العدو غارة جوية استهدفت منزلاً في طيرحرفا، فيما لم يُسجل وقوع إصابات.

Advertisement



كذلك، قصف العدو الإسرائيليّ وادي برغز قضاء حاصبيا، فيما استهدف أيضاً بلدة الخيام وخراج بلدة السريرة، في ما يسمى بحورتا التحتا ومغارة الجمال.

في غضون ذلك، أفادت المعلومات بأنّ الطيران الحربي المعادي حلق على علو منخفض جداً فوق قرى وبلدات القطاع الغربي الحدودية.



عمليات لـ"حزب الله"



بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة طالت مبانٍ يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.



ولفت الحزب إلى أنّ العملية جاءت رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام وشبعا.



كذلك، نفذ الحزب هجوماً نارياً مركزاً على قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية ومرابض مدفعيتها، وذلك عند الساعة 5.05 عصراً.



وأشار الحزب إلى أنه استهدف أيضاً انتشار جنود إسرائيليين وآلياتهم في محيط القاعدة وذلك باستخدام الأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.