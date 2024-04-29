من مؤتمر دولي.. نداء لبنانيّ يطلقه وزير الزراعة وهذا ما طلبه

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طالب الوفد اللبناني برئاسة وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال افريقيا في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي تشارك فيه 52 دولة، بـ"إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة".كذلك، دعا الوفد إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتعهد بتقديم المساعدات الفورية إلى أكثر من 800 تعاونية في فلسطين المحتلة من ممثلي التحالف التعاوني الدولي".