من السفارة الفرنسية.. ماذا تسلّم بري عند الـ7 مساءً؟

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ذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الإثنين، أنّ السفارة الفرنسية سلّمت عند الساعة الساعة الـ7 مساء، رئيس مجلس النواب نبيه بري، مضمون الورقة الفرنسيّة في موضوع التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان بين إسرائيل و "حزب الله".