أبو فاعور: نحتاج الى مقاربة وطنية حكيمة لتنفيذ القرار 1701

شيع الحزب التقدمي الاشتراكي ونقابة أطباء لبنان وأهالي المحيدثة، عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور ناصر فرحان رافع، بمأتم شعبي في قاعة وليد جنبلاط في البلدة.



وحضر المأتم النائب وائل أبو فاعور ناقلا تعازي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس الحالي النائب تيمور جنبلاط وقيادة الحزب، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، ممثل نقيب الاطباء الدكتور يوسف بخاش عضو مجلس النقابة الدكتور ساري العبدالله، الدكتور مروان الزغبي على رأس وفد من اطباء "التيار الوطني الحر"، الدكتور علي سعد على رأس وفد من اطباء "حزب الله" مع وفد من قيادته في البقاع الغربي، ممثل وفد المهن الحرة في حركة "امل" الدكتور محمد عبدالله، وفاعليات اجتماعية وسياسية ودينية.

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وفي كلمة له، تحدث أبو فاعور عن مزايا الفقيد، متطرقاً بعد ذلك إلى الشأن السياسي، فأكد أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يرى أن مصلحة لبنان اليوم هي في تطبيق القرار 1701، ليس خدمة لأحد ولا إرضاء لأحد، لا مبعوث ولا صاحب تهديد ولا صاحب غاية ولا خوفاً من أحد، بل إرضاء وحرصاً على مصلحة وطنية تكون بتنفيذ هذا القرار لعدم تحرير العدوانية الإسرائيلية بحق لبنان".