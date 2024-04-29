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لبنان

البيسري تسلّم من أبو الحسن ورقة "التقدمي" حول النزوح السوري

Lebanon 24
29-04-2024 | 12:37
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري النائب هادي أبو الحسن الذي سلمه الورقة التي أعدها الحزب التقدمي الإشتراكي حول النزوح السوري في لبنان.
 
كذلك، التقى البيسري محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده الذي تباحث معه بموضوع النزوح السوري في البقاع وارتدادته على المجتمع اللبناني والسبل الأيلة لمزيد من ضبط أوضاعهم.
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