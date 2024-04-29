بعد "سيول" حوض العاصي.. نداء من أصحاب المنشآت السياحية

ناشد أصحاب المنشآت السياحية وأصحاب مزارع الأسماك المنتشرة على حوض نهر العاصي الحكومة والهيئة العليا للاغاثة، المساعدة وإجراء الكشف عن الأضرار التي لحقت بهم جراء السيول والمياه الموحلة التي غمرت مؤسساتهم والحقت بها أضراراً كبيرة، وخاصة على صعيد الثروة السمكية، بعد الكارثة التي حلت بهم اليوم بسبب السيول المفاجئة.

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وكان حوض نهر العاصي شهد، اليوم الإثنين، سيلاً جارفاً بفعل الأمطار التي شهدتها المنطقة.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن السيل بدأ في حوض النهر وعلى الطريق المؤدية من الهرمل إلى مناطق البقاع الشمالي.



كذلك، ارتفع منسوب المياه أكثر في النهر، فيما بدأ القلق على آلاف الأطنان من الثروة السمكية في المزارع المنتشرة على جانبي ضفة النهر والمنشآت السياحية.