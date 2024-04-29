القصف يتجدّد.. غارة تضربُ مبنى في الجنوب!

جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب، حيث استهدف مساء اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب وراميا.

كذلك، قصف العدو الإسرائيليّ بلدة الجبين، مستهدفاً مبنى مؤلفاً من 3 طبقات، وتقع في طبقته الأرضية محلات تجارية.

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وأدّت الغارة إلى قطع الطريق العام عند مثلث الجبين - طيرحرفا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

وخلال ساعات المساء الأولى، نفذ الجيش الإسرائيليّ، سلسلة من الإعتداءات طالت طيرحرفا، الخيام، وادي برغز وخراج بلدة السريرة.

عمليات لـ"حزب الله"

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة طالت مبانٍ يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية جاءت رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام وشبعا.

كذلك، نفذ الحزب هجوماً نارياً مركزاً على قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية ومرابض مدفعيتها، وذلك عند الساعة 5.05 عصراً.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف أيضاً انتشار جنود إسرائيليين وآلياتهم في محيط القاعدة وذلك باستخدام الأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.





