"البعث" أحيا ذكرى تأسيسه.. حجازي: حل أزمة النازحين هو في سوريا وليس في باريس

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وحضر الاحتفال النائب قبلان قبلان ممثلاً الرئيس نبيه بري وحركة أمل، القائم بأعمال السفارة السورية، نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، الحاج محمود قماطي ممثلاً حزب الله، رئيس حزب الإتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، الأستاذ طارق الداود، والنواب قاسم هاشم وحسن مراد والمقدّم علي مظلوم ممثلًا اللواء الياس البيسري مدير عام الأمن العام، وزراء ونواب سابقون، وممثلون عن أحزاب وطنية وفلسطينية وشخصيات سياسية دينية واجتماعية ورؤساء بلديات واتحادات بلدية وفعاليات اجتماعية.وفي كلمة له، قال الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان علي حجازي إن "هناك من يتحدث بموضوع النزوح السوري وقد استفاق اليوم من أجل إثارة هذا الموضوع وهو لا يستطيع أن يتصل بسوريا"، وأضاف: "لمن يستثمر في ملف النازحين السوريين، نقول إن حل أزمة النازحين السوريين موجود في سوريا وليست في باريس، والمناطق الآمنة تحددها سوريا وتشرف عليها الدولة السورية".