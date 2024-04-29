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لبنان

هل سيأتي هوكشتاين إلى لبنان؟

Lebanon 24
29-04-2024 | 14:43
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ذكرت قناة الـ"MTV"، مساء اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية ستيفان سيجورني الذي زار بيروت، أمس الأحد، طرح ما كان قد اقترحه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سابقاً بشأن جبهة جنوب لبنان، وهو خطة من 3 مراحل وهي وقف الأعمال العدائية عند الحدود، إعادة تموضع جميع الجماعات بما فيها "حزب الله"، وتثبيت الحدود وانسحاب إسرائيل من أراضٍ مُحتلة.
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وأشارت القناة إلى أنّ مهام سيجورنيه لم تُنهِ مهام هوكشتاين الذي لا يزال يُمسك بالملف اللبناني، وهو يقوم بجولة في المنطقة، وأضاف: "زيارة هوكشتاين إلى بيروت لا تزال قائمة حتى الساعة ولو أنّ مواعيدها لم تُحدّد بعد، وبالتالي فإن هوكشاتين عائد وسيتوج أي اتفاق سيحصل في لبنان بغض النظر عن الحراك الفرنسي".
 
كذلك، لفتت الـ"MTV" إلى أنَّ الطرح الفرنسي دليلٌ على التنسيق الأميركي - الفرنسي الذي حصل في الفترة الأخيرة الأمر الذي لم يكن موجوداً سابقاً عندما تبنت فرنسا ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة.



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