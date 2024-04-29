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لبنان

"رفيقة الدرب".. باسيل نعى ريتا شاهين بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
29-04-2024 | 15:18
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كتب رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "إكس": "ريتا شاهين رفيقة الدرب بوزارة الطاقة وبالبترون، الوفية، والنشيطة ويللي كانت كلها حياة... اخدِك الموت منا فجأة، بس رح نتذكرِك دايما، ونتذكر عطائك ومحبتِك على مدى السنين. الله يرحم روحِك ويصبر ولادِك واهلِك ومحبينك وعيلتِك بالتيار الوطني الحر".
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