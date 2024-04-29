عن ورقة الـ10 دولار في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر

عُلم أن صرّافين في سوق الدولار طلبوا مؤخراً من مؤسسات تتعامل معهم، دفع مبالغ إضافية لقاء أوراق نقدية بالدولار خصوصاً من فئتي الـ10 والـ20 دولاراً.

وتبين أن هذه الخطوة سببها ما يروجه بعض الصرافين عن أنَّ هناك "نقصاً" في تلك الأوراق، في وقتٍ تقول فيه مصادر إقتصادية إنَّ الدولار متوافر بكل فئاته في السوق، وأنّ بعض الصرافين في السوق الموازية، يبتكرون "بدعاً" جديدة لإبقاء سيطرتهم قائمة على السوق وإبقاء وجودهم مستمراً.