مقدمات النشرات المسائيّة

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بإنتظار أن تحط الورقة الفرنسية المعدلة بسلام في الربوع اللبنانية خلال الساعات المقبلةطار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه من بيروت التي ستدرس الورقة بمجرد وصولها.على اية حال يستكمل سيجورنيه جولته في المنطقة وسيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد المملكة العربية السعوديةحيث اعلن من هناك ان محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما لكنها لا تزال تتسم بالحذر.وفيما يترقب العالم رد حركة حماس والكيان الإسرائيلي على المقترح المصرياعلنت القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري النظر بعين الأمل الى ما هو مطروح على الطاولة مشددة على انها تنتظر القرار النهائي بشأنه.اما الموقف الاميركي في هذا الشأن فتولاه انطوني بلينكن الذي اعتبر من الرياض ان بين يدي حماس مقترحا "سخيا للغاية" على حد وصفه.هذا من جهة الجزرة اما من جهة العصالفت كلام وزير الخارجية الاميركي الذي قال إنه بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكن لواشنطن دعم عملية عسكرية اسرائيلية كبيرة في رفح.ومع كل ما تقدم يواصل جيش الاحتلال والقيادة السياسية للكيان الإسرائيلي التمهيد لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين رغم التحذيرات الدولية ورفض عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين أوامر الاستعداد لعملية الاجتياح البري.الديبلوماسية الفرنسية تسرع ايقاع حركتها، في محاولة قد تكون أخيرة للجم التدهور في جنوب لبنان.هكذا فان الورقة الفرنسية المعدلة لن تتأخر، بحيث توقعت مصادر مطلعة ان تصل في الايام القليلة المقبلة الى المسؤولين اللبنانيين.الحراك الديبلوماسي الفرنسي المتعلق بلبنان يواكبه حراك اميركي، ولو غير منظور. فالموفد الرئاسي آموس هوكستين لا يزال في المنطقة، وهو ينسق مع وزير خارجية فرنسا. وغير مستبعد ان يقوم بزيارة خاطفة الى لبنان، اذا سارت الامور في الاتجاه الصحيح. وكما ان لبنان ينتظر الرد الفرنسي، فان قوى اقليمية تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري للتوصل الى هدنة في غزة.ووفق مصادر عدة فان الاجواء ايجابية مبدئيا ورد حماس يرجح ان يكون بالموافقة، وخصوصا ان مسوؤلين في البيت الابيض اشاروا الى ان الولايات المتحدة تضغط بقوة في هذا الاتجاه.لكن قبل تفصيل الوقائع والتطورات محليا واقليميا نتوقف مع صور صادمة للمواد الكيماوية المكدسة في منشآت طرابلس والزهراني.فلعبة المناقصات المؤجلة لترحيلها مستمرة, فيما الخوف يتزايد من طابور مشبوه يحول المنطقتين مثلث نار.هل تنتقل الهدنة في غزة هذه المرة من أروقة المحادثات إلى أرض الميدان؟حتى الآن، الحسم مؤجل، ولو أن معظم المواقف الاقليمية والدولية المعنية تتسم بالإيجابية، حيث أعلن وزير الخارجية المصرية سامح شكري اليوم أن مصر متفائلة، في وقت وصف نظيره البريطاني دايفيد كاميرون المقترح المقدم لحركة حماس بالسخي للغاية، اذ يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يوما والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.وكانت حرب غزة حضرت في نقاشات وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في الرياض، حيث بحث مع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مسار المناقشات. والأفكار المطروحة حول وقف الحرب في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.اما في لبنان الذي استقبل أمس وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه وودعه من دون إحداث أي خرق، في انتظار الزيارة التي يقوم بها الأخير غدا لتل أبيب، كما صرح أمس من قصر الصنوبر، وبعد موقف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السبت، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اليوم أن أي مبادرة خارجية تجاه لبنان محكوم عليها بالفشل، إذا كان هدفها إراحة حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتركز كل جهدها على غزة، لافتا الى أن البحث عن الحل لا يكون بمعالجة النتائج، بل معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج.اليوم السابع بعد المئتين سيكون يوما حاسما بالنسبة إلى حرب غزة.غدا تبلغ حركة حماس جوابها على المقترح الاسرائيلي في شأن وقف النار، فإذا كان الجواب بالموافقة، تكون الحرب قد دخلت مرحلة جديدة، وقد وصل وفد حماس إلى القاهرة والتقى رئيس المخابرات المصرية.وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الموجود في السعودية، في الزيارة هي السابعة له للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول الفائت، أعرب عن أمله في أن توافق حماس على اتفاق الهدنة وتبادل ألاسرى، ووصف المقترح بأنه "سخي جدا".وما لم يكشفه بلينكن ، كشفه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون ، فأعلن أن المقترح المقدم لحركة حماس يتضمن وقف إطلاق نار أربعين يوما، والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.الأجواء داخل إسرائيل كيف بدت من هذا المقترح؟يمينيون متشددون اعتبروا أن الحكومة معرضة للخطر ما لم يتم اجتياح رفح، أما الوسطيون فرأوا أن الأولوية هي لإطلاق الرهائن في غزة.وفي موضوع غزة أيضا، تحدثت معلومات عن أن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم بناء قاعدة عسكرية جنوبي اسرائيل تتسع لثلاثة وعشرين الف جندي.في الولايات المتحدة الأميركية تواصلت احتجاجات الجامعات، وفي بعض الدول الأوروبية أيضا،فاليوم مثلا، تدخلت الشرطة في جامعة السوربون في باريس لاخلاء ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية كانوا قد نصبوا خيما داخل الجامعة.ورقة في مهب الريح فرنسية التسليم اسرائيلية الخطوط ..معدومة الحظوظ ما لم يسبقها وقف اطلاق نار في غزة ينسحب على جبهة الجنوب .وهذه الورقة وصلت بعد ظهر اليوم الى لبنان الرسمي حيث بدأت دوائر مختصة بدراستها مع تعديلات طرأت عليها لتصبح نسخة معدلة عما سبقها , والافكار الواردة فيها ناقشها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير فرنسا هيرفيه ماغرو بعد زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه الذي يتوجه من الرياض الى تل ابيب، حيث تلتقي هناك الافكار الاميركية بوصول وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن.ورقة في بيروت .. ورياض من الدبلوماسية في السعودية التي كانت اشبه بموسم حج سياسي اقتصادي غير مسبوق , وفي عاصمتها اجتمعت سداسية ومنتدى دافوس ومجلس التعاون الخليجي واللقاءات التشاورية بحضور الصف الدبلوماسي الاول من دول العالم , وتكرر من الرياض : حل الدولتين كأساس لاستقرار مستدام فيما كان بارزا اعلان وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن أن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية سيعرض عليها في حال طبعت مع إسرائيل.وقال بلينكن: "أعتقد بأن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا فيما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريبا جدا من الاكتمالواتفاق التطبيع بحسب رويترز، يشمل إبرام واشنطن مع الرياض اتفاقيات بشأن الالتزامات الدفاعية والأمنية الثنائية وكذلك التعاون النووي.لكن رويترز ختمت تقريرها بالقول : للمضي قدما في التطبيع، سيكون هناك أمران مطلوبان.. هدوء في غزة وطريق موثوق به لإقامة دولة فلسطينية" . وهاتان النقطتان ستكونان طبقا دسما ومحفزا لاتفاق طويل الامد على نار غزة، لكن الاسباب التي ستدفع اسرائيل الى التوقيع على نهاية الحرب تتكاثر يوما بعد يوم، وبينها ان قادة اسرائيليين على رأسهم زعيم عصابة الشر بنيامين نتنياهو قد اقتربوا من حبل الجنائية الدولية ومن اصدار اوامر اعتقال بحقهم ، واستباقا للاعتقال أعلن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، من بينهم أربعة بدرجة قادة وحدات ميدانية، نيتهم الاستقالة. وهم بذلك يسيرون على درب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أهارون حاليفا الذي كان أول عضو في الهيئة العامة للجيش الإسرائيلي يعلن استقالته بسبب إخفاقات السابع من أكتوبر. وفي حركة مشابهة رفضا لحرب غزة خط مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في القطاع .وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير، يتوجب على بلينكن أن يقدم تقريره إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو المقبل حول ما إذا كان يجد ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها الأسلحة الأمريكية في قطاع غزة لا ينتهك التشريعات الأمريكية أو القانون الدولي. كل هذه ضغوط اصبحت تلف الحبل على عنق نتنياهو الذي ما عليه إلا ان يتفاوض للخروج بصفقة يليها وقف دائم لاطلاق النار. وفيما يعقد في القاهرة غدا اجتماع ثلاثي بين مصر وقطر وحماس بهدف مناقشة صفقة التبادل، يصل الى العاصمة المصرية غدا رئيس جهاز الموساد يرافقه ممثل للجيش الاسرائيلي وسيتجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كاملفهل اقتربت الحرب من كتابة فصلها الاخير؟كل المؤشرات تعطي نتجية واحدة ان اسرائيل قاتلت سبعة اشهر لسحق حماس. وهي غدا في القاهرة لمفاوضة حماس.