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لبنان

قصفٌ إسرائيلي يطال كفركلا والخيام.. وفيديو يوثق المشهد

Lebanon 24
29-04-2024 | 17:16
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قصف العدو الإسرائيلي، ليل الإثنين، بلدتي الخيام وكفركلا في جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن الإعتداءات التي نفذها سلاح الجو المعادي لم تُسفر عن سقوط إصابات.
 
في غضون ذلك، تحدثت مصادر ميدانية في الجنوب عن إطلاق صواريخ موجّهة نحو مستعمرتي دوفيف وأفيفيم في الداخل الفلسطيني المُحتل.
 
يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال يوم الإثنين أكثر من 10 اعتداءات ضد الجنوب، وقد طالت البلدات التالية: كفركلا - الخيام - وادي برغز - شبعا - راشيا الفخار - الفرديس - كفرحمام - حانين - عيتا الشعب - الجبين - طير حرفا - جبل بلاط - مروحين.
 
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