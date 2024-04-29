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لبنان
تقارب ملحوظ
Lebanon 24
29-04-2024
|
17:38
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أدّت سياسات رئيس تيار معروف إلى تحقيق تقارب ملحوظ بين مرجع وحزب مناهض في البيئة نفسها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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