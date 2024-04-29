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لبنان

بالارقام والوقائع: خسائر لبنان في العدوان

Lebanon 24
29-04-2024 | 22:24
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ذكرت " الاخبار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قدم أثناء استقباله وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عرضاً يتضمّن إحصاء بنتائج الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول الماضي وحتى 22 نيسان الجاري، يظهر حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقرى والبلدات الجنوبية، فضلاً عن الأراضي والمساحات الزراعية والحرجية واستخدام إسرائيل للأسلحة المحرّمة دولياً.وأعدّ المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء واتحاد بلديات صور، تقريراً مفصّلاً من 16 صفحة رصد خسائر الاعتداءات البشرية والمادية، مع رسوم بيانية وتقرير مفصّل مدعّم بصور الأقمار الاصطناعية للخسائر التي لحقت بالمساحات الزراعية نتيجة الحرائق التي تسبّبت بها القذائف الحارقة وبلغت مساحتها حوالي 1059 هكتاراً حتى العاشر من آذار الماضي.
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