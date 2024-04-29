تعديل الورقة الفرنسية يقربها من الأفكار الأميركية

Advertisement

كتبت روزانا بو منصف في" النهار":في ايلول 2022 صدر بيان مشترك اميركي فرنسي سعودي من نيويورك قبيل انتهاء ولاية ميشال عون وتخوفا من فراغ رئاسي. مع الزيارة الجديدة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي سبجورنيه الى بيروت في عطلة الاسبوع حول التهدئة في الجنوب واقتراحات جديدة كما تعديلات على الورقة الفرنسية للتهدئة التي تنتظر جواب اسرائيل عليها وقبل توجه سيجورنيه اليها ، كان هوكشتاين في اسرائيل في اطار العمل على تهدئة الوضع على الحدود الجنوبية ومنع اتساعها من الجانب الاسرائيلي وضبط ساعة اسرائيل على ساعة حسابات واشنطن والمنطقة وليس فقط حساباتها . والكلام عن تعديل الفرنسيين " اللاورقة " التي قدموها في اذار الماضي ورد عليها لبنان بديبلوماسبة متحفظة وسط معلومات عن تفضيله الاقتراحات او الافكار التي حملها هوكشتاين اثار تساؤلات اذا كان التعديل لكي تقترب من الافكار الاميركية او تتطابق معها كليا على رغم التماثل الى حد كبير في المقاربتين من اجل تهدئة الوضع الحدودي ؟ واذ تطابقت الورقتان فانهما تغدوان ورقة واحدة في الواقع وهنا يبرز السؤال لماذا لا تكون عندئذ مبادرة او ورقة واحدة لا سيما في ظل الاقتناع بان واشنطن قد تكون اقدر على التأثير على اسرائيل او الضغط عليها لجهة تنفيذ ما يترتب عليها في وقف النار حتى لو ان اللاورقة الفرنسية كانت اكثر التزاما بالسعي الى تنفيذ القرار 1701 في بنوده المباشرة المتعلقة بما يتعلق بتهدئة الوضع وما يليه من الافكار او الاقتراحات الاميركية .في حين ان الافكار الاميركية كانت اقل تطلبا من حيث مدى تراجع " حزب الله" عن الحدود من جهة واكثر استعدادا للمساعدة في اعادة الاعمار في الجنوب ما بعد الحرب من جهة اخرى ، بالاضافة الى الارتياح اللبناني لا سيما من الثنائي الشيعي الى الوساطة الاميركية اللاحقة في موضوع تحديد النقاط الحدودية العالقة بين لبنان واسرائيل على اساس التجربة الناجحة التي خاضها لبنان مع آموس هوكشتاين في موضوع ترسيم الحدود البحرية .بالنسبة الى بعض السياسيين قد تحتفظ بنقاط متقدمة على واشنطن في بعض الظروف في ظل اعتبارين راهنا احدهما ذلك المتعلق بقرب انشغال الولايات المتحدة على نحو كبير بانتخاباتها الرئاسية بحيث ان هامش مدى قدرتها على مواصلة الاهتمام ببعض الملفات في المنطقة يضيق خلال شهرين على الاكثر . والاهمية الملحة بالنسبة اليها هي تجميد الصراع وليس فقط منع اتساعه على ان يعمل على تطويره لاحقا . ويمكن الاستشفاف على ذلك مما يعلن عنه في المنطقة على خلفية المناقشات الجارية لانهاء الحرب في غزة ومن بينه ما ظهر من مواقف في الاجتماعات الجارية في الرياض منذ يومين وتطور العلاقات في اتجاه اتفاق امني بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية في حال التطبيع مع اسرائيل في موازاة التطور على خط الدفع نحو انشاء دولة فلسطينية. والاعتبار الاخر يتصل بما قاله سيجورنيه او بالاحرى ما كرره الى جانب ما سبق للديبلوماسيين كثر ان كرروه امام المسؤولين اللبنانيين عن وجوب انجاز الانتخابات الرئاسية واستعداد لبنان ليكون جاهزا حين انطلاق المفاوضات وعدم امكان حصول ذلك من دون وجود رئيس للجمهورية . فهذه النقطة ليست جديدة ويكررها غالبية الديبلوماسيين الاجانب امام المسؤولين اللبنانيين انما من دون ايلاء هؤلاء اي اهمية تذكر لذلك . وهي على كل حال لم يفصلها سيجورنيه عن ضرورة الاصلاحات كذلك جامعا بذلك اختصارا لما تصر عليه فرنسا من لبنان في المرحلة الراهنة .