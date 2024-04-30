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لبنان

بعد مسح ميداني.. العثور على جثة المفقود الثاني مقابل شاطئ الرملة البيضاء

Lebanon 24
30-04-2024 | 00:24
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تمكن عناصر الدفاع المدني من العثور على جثة الشاب السوري الثاني الذي فقد أثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ الرملة البيضاء.  

وكانت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل قد بوشرت منذ يوم السبت الماضي بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث تضافرت جهود عناصر وحدة الإنقاذ البحري والمراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش وزوارق القوات البحرية، واستمرت عمليات البحث على مدار ساعات الليل والنهار في محاولة للعثور على الشابين السوريين اللذين فقدا  اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ الرملة البيضاء.
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وتم العثور على جثة أحدهما مساء أمس الإثنين بالتعاون مع صيادي الأسماك على بعد كيلومتر ونصف من الشاطئ فيما ظهرت الجثة الثانية عائمة على سطح المياه اليوم الثلاثاء. فعمل العناصر على نقل الجثة الى مستشفى الزهراء عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتهاء عمليات البحث عن المفقودين، ودعت المواطنين والمقيمين الى التقيد بإرشادات السلامة العامة واتخاذ أعلى تدابير الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطئ والانهر والبحيرات في هذه الظروف المناخية المتقلبة.

 
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