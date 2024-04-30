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لبنان

في الميناء.. إغلاق مقهى بالقوة إليكم السبب

Lebanon 24
30-04-2024 | 00:32
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بعد الاشكال الذي وقع ليل الأحد ـ الإثنين داخل احد المقاهي في مدينة الميناء كورنيش البحر، قام شبان من ابناء المنطقة بإغلاق المقهى بالقوة وذلك نتيجة الاشكالات المتكررة التي تحصل وتتسبب بإزعاج اهالي المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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مقهى

الميناء

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