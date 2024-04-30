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لبنان

في عكار.. اطلاق نار وقنابل

Lebanon 24
30-04-2024 | 00:35
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اقدم مجهولون منتصف ليل امس في بلدة بزال العكارية على اطلاق النار بإتجاه منزل المدعو "م.م" مؤهل اول في شعبة المعلومات ومنزل شقيقه المؤهل اول في قوى الداخلي "و.م"، كما رموا قنبلة من دون انفجارها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي حين اقتصرت الأضرار على الماديات، حضرت  وحدات من الجيش والخبير العسكري الذي عمل على تفجير القنبلة في مكانها لتعثر نقلها.
 
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