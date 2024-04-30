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لبنان

قصفٌ إسرائيليّ يطال قرى حدودية.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
30-04-2024 | 03:30
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يستمر العدو الإسرائيلي باتباع نهجه التدميريّ من خلال اعتداءاته المتكرّرة على قرى وبلدات جنوبية.
 
وفي التفاصيل، أفادت مندوبة "لبنان24" عن قصف مدفعية العدو لأطراف بلدة عيتا الشعب صباح اليوم.
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يأتي ذلك بعد أن قصف العدو الإسرائيلي، ليل الإثنين، بلدتي الخيام وكفركلا في جنوب لبنان، وذكرت المعلومات أن الإعتداءات التي نفذها سلاح الجو المعادي لم تُسفر عن سقوط إصابات.
 
كما أغار الطيران الحربي المعادي ليلا على منزل في بلدة طيرحرفا، ما أدى الى تدميره وإلحاق اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

وتفقدت فرق الدفاع المدني التابعة لـ "جمعية كشافة الرسالة الاسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" المكان، وعملت على رفع الانقاض التي أقفلت الطريق المؤدية الى بلدة شيحين.

كما اغار الطيران الحربي المعادي ليلا على بلدة الجبين ما أدى الى الحاق الأضرار بالمنازل والسيارات والممتلكات.

وبعد منتصف الليل، قصف العدو بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، بالاضافة الى اطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط والقرى المتاخمة.
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