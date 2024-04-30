تراجع العمليات في الجنوب فهل بدأت التهدئة؟

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أفادت مصادر مطلعة ان تراجع العمليات العسكرية في جنوب لبنان يعود الى عدة اسباب اهمها سياسي باعتبار ان الجميع يعطون فرصة للمفاوضات الحاصلة بين الاطراف المعنيين من اجل وقف اطلاق النار في غزة.وبحسب المصادر" فإن عوامل الطقس والضباب الكثيف الذي سيطر على المنطقة الجنوبية والحدودية يساهم في تسهيل "حركة المقاومين"، لكنه في المقابل يجعل عمليات الاستهداف عبر الصواريخ الموجهة والطائرات المسيّرة امرا في غاية الصعوبة".وترى المصادر "ان الايام المقبلة قد تشهد عودة نسبية لعدد العمليات التي كان يقوم بها "حزب الله" في السابق لذلك فإن التهدئة لم تبدأ بعد ولن تبدأ قبل الحل النهائي في غزة".