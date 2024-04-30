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لبنان

"نواب التيار" تفاؤل في غير محله.. وانتكاسة ستصيب باسيل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2024 | 01:30
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في ظل الخلافات الحاصلة بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنواب المعارضين له، بدأ بعض هؤلاء النواب وضع سيناريوهات تقول بأنهم قادرون، في حال تحالفهم على هزيمة لوائح "التيار" في الانتخابات.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن التجارب السابقة اثبتت فشل جميع المنسحبين من "التيار" في تحقيق نتائج نيابية، وعليه فإن عقد تحالف بين بعض النواب الحاليين الذين يترشحون في دائرة واحدة لن يكون كافيا لهزيمة التيار.
وتقول المصادر ان الاصوات التي حصل عليها النواب المعارضون او بعض المتفائلين من بينهم، خلال الانتخابات الاخيرة، هي اصوات عونية بغالبيتها والحالات الشعبية التي اسسها هؤلاء تقع ضمن مظلة "التيار"! وعليه فإن الانسحاب منها لن يؤدي الى حصول هؤلاء على  عدد الاصوات ذاته..
وعلّق أحد القياديين الحزبيين على "ما يدور في أوساط "التيار "من مناوشات بين باسيل وبعض المسؤولين والنواب، فقال: "جبران مش مخلّي لإلو صاحب.. حتى حزب الله وبعّدو عنه".
وأشار المسؤول إلى أنّ المواجهة التي يخوضها باسيل قد تؤدي إلى "إنقسام" كتلة "لبنان القوي" داخل مجلس النواب، وأضاف: "الضربة الكبرى هي حينما يذهب باسيل إلى البرلمان للتصويت على أمر معين ويرى أن كتلته تشرذمت أو تفرّقت أو تناقص عددها.. فهل سيبقى الكتلة المسيحية الأكبر؟
وختم المسؤول "ما يقوم به هو في سلة القوات اللبنانية انتخابياً".

المصدر: لبنان 24

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