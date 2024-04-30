ردًا على الإعتداءات الإسرائيلية.. مبنيان عسكريان تحت مرمى صواريخ "الحزب"

أعلن حزب الله في بيان عن استهدافه مساء الاثنين، مبنًى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة.



وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، أشار الحزب في بيان آخر إلى استهداف مبنًى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، حيث أصابهُ إصابةً مباشرةً.

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