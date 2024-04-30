ماذا قال مرجع كنسي بارز عما حصل في عكار؟

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لفت مرجع كنسي بارز الى أن "ما شهدته بلدة ببنين في عكار يوم السبت الفائت ليس امرا سهلا وطبيعيا، بل كان نافراً الى أقصى الدرجات ومحرجا للدولة وللجيش ، وحتى لنا ".أضاف: "ماذا نقول للرعية عندما تتحدث عن الهواجس ومنها الأمنية؟ وماذا نقول للأحزاب والساسة عندما يتحدثون عن الأمن الذاتي والتسلح لحماية مناطقهم؟ كنا في السابق دوماً نقول لهم خيارنا الدولة والقوى الأمنية ، ولا زلنا حتى اليوم نردد هذا القول ، ولكن بعد كل ما نراه من تفلت أمني على إمتداد الوطن أصبحت حجتنا ضعيفة أمام طروحات تدعو الى الأمن الذاتي لحماية المجتمعات ، من هنا على القوى الأمنية والدولة أن تتحرك لوقف وإنهاء هذه الظواهر ، وإلا فعلى ما تبقى من الدولة السلام".في المقابل، افاد مرجع امني بارز ان ما حصل في ببنين لن يمر مرور الكرام وأن الاجهزة المعنية باشرت بجمع المعلومات وتحديد الهويات، تمهيدا لتوقيف المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص.وكان أصيب شخص على الأقل في عكار بالرصاص الطائش، الأحد، خلال تشييع "الجماعة الإسلامية" شهيدين قضيا في استهداف إسرائيلي الجمعة، ورافق مراسم التشييع ظهور مسلح وعراضات عسكرية، واطلاق نار في الهواء تخلله إطلاق لقذيفة "آر بي جي" في ساحة العبدة في عكار.