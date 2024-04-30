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لبنان

بوادر تعافي في الميكانيك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2024 | 02:15
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افاد عدد من المراقبين لسير العمل في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" أنه للمرة الأولى تظهر ملامح التعافي على هذه الإدارة، فمن إلغاء الكشف على السيارات العائدة الى السير وغيرها لتخفيف الإزدحام، الى تسيير المعاملات، من تجديد دفاتر سوق الى دفاتر المركبات، الى فك الحجز الى الأنقاض وغيرها من المعاملات كلها أصبحت بوتيرة أسرع، هذا بالإضافة الى بدء العمل بمركز جونية في "الهيئة".
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المصدر لفت الى ان العمل جار من أجل عودة النشاط في النافعة الى ما كانت عليه قبل الأزمة. وختم أن السعي سيكون جدياً للوصول الى إنتاجية مئة في المئة منتصف الصيف المقبل.



المصدر: لبنان 24

لبنان

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