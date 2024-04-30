رسالة تقدير واحترام من شيخ العقل إلى وزير الثقافة

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ عماد فرج وعضو المجلس المذهبي مستشار شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لشؤون التواصل والعلاقات العامة الشيخ فادي العطار، اللذين نقلا إلى الوزير المرتضى رسالة تقدير واحترام من صاحب شيخ العقل.

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وكانت مناسبة تم خلالها البحث في بعض الشؤون الثقافية بالإضافة إلى أمور أُخرى، منها الجانب المتعلق بالتحضير للزيارة التي سيقوم بها الشيخ أبي المنى إلى مدينة طرابلس تلبية للدعوة الموجهة إليه من الوزير المرتضى في إطار الفعاليات التي تقام في عاصمة الشمال التي تم إعلانها عاصمة الثقافة العربية للعام 2024