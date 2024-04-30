Advertisement

لبنان

رسالة تقدير واحترام من شيخ العقل إلى وزير الثقافة

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:43
A-
A+
Doc-P-1193610-638500638018974851.jpg
Doc-P-1193610-638500638018974851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ عماد فرج وعضو المجلس المذهبي مستشار شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لشؤون التواصل والعلاقات العامة الشيخ فادي العطار، اللذين نقلا إلى الوزير المرتضى رسالة تقدير واحترام من صاحب شيخ العقل.
Advertisement
 
وكانت مناسبة تم خلالها البحث في بعض الشؤون الثقافية بالإضافة إلى أمور أُخرى، منها الجانب المتعلق بالتحضير للزيارة التي سيقوم بها الشيخ أبي المنى إلى مدينة طرابلس تلبية للدعوة الموجهة إليه من الوزير المرتضى في إطار الفعاليات التي تقام في عاصمة الشمال التي تم إعلانها عاصمة الثقافة العربية للعام 2024
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-04-30
04:29 | 2024-04-30
04:00 | 2024-04-30
03:30 | 2024-04-30
03:27 | 2024-04-30
03:14 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24