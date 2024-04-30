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لبنان
أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم الى دول أوروبية.. ومفرزة استقصاء الجنوب تكشف هويته
Lebanon 24
30-04-2024
|
01:54
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص بعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال إيهام أشخاص بقدرته على تأمين سفرهم إلى ألمانيا وسواها من دول أوروبا، عن طريق البحر أو الجو، لقاء تقاضي مبالغ ماليّة منهم.
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وعليه كثّفت هذه المفرزة الجهد الاستعلامي حول الموضوع، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، والتواصل مع الضّحايا الذين تعرّضوا للنّصب، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هوية المشتبه به، وهو:
-
ع. ح. (من مواليد عام 1973، فلسطيني).
على الأثر، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من استدراج الشّخص المطلوب من مدينة بيروت إلى مدينة صيدا، حيث كمنت له في محلّة الكورنيش البحري، وجرى الإطباق عليه وتوقيفه.
تمّت إعادة جزء من المبالغ، التي استولى عليها، إلى أصحابها، على أن يسدّد الباقي تِباعاً.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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