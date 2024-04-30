إشكال أمام سرايا طرابلس.. هذا ما حصل

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وقع إشكال أمام مدخل سرايا طرابلس بين صاحب سيارة داكنة الزجاج وبدون لوحات والعناصر الامنية الموجودة في المكان تخلله تلاسن حاد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وافيد عن تسطير عدد من المحاضر بحق صاحب السيارة فيما العمل جار على استخدام رافعة تمهيداً لحجزها.