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لبنان

إشكال أمام سرايا طرابلس.. هذا ما حصل

Lebanon 24
30-04-2024 | 02:28
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وقع إشكال أمام مدخل سرايا طرابلس بين صاحب سيارة داكنة الزجاج وبدون لوحات والعناصر الامنية الموجودة في المكان تخلله تلاسن حاد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وافيد عن تسطير عدد من المحاضر بحق صاحب السيارة فيما العمل جار على استخدام رافعة تمهيداً لحجزها.
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